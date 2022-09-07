В Вятке погибла рыба из-за утечки канализационных стоков

В результате инцидента погибла рыба в Филейском затоне. Фото: Анастасия КАЛАШНИКОВА

В Вятке массово погибла рыба. Об этом сообщили в областном Минприроды.

5 сентября в ведомство поступил сигнал об утечке канализационных стоков в Вятку в районе Филейского затона. На месте работали сотрудники министерства, полиции, Росприродназора и Росрыболовства. Специалисты отобрали пробы воды, провели исследование акватории Вятки. Полиция ведет опрос лиц, устанавливается причиненный ущерб.

Изначально наиболее вероятной причиной гибели рыбы была авария на главной насосной станции городских очистных сооружений. Однако позже Минприроды дополнило информацию.

- Дополнительно уточняем, что в ходе обследования рек мертвая рыба была найдена после выпуска с Сунского маслозавода, выше по течению рыбы не было. Поэтому мы рекомендовали полиции осмотреть промышленную площадку предприятия и опросить сотрудников, - прокомментировали в ведомстве.