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Общество7 сентября 2022 14:05

Ограждение на путепроводе в Чистых прудах отремонтируют к середине октября

По заявлению администрации города, ситуация не является аварийной
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Устранять дефект будут рабочие ГДМС. Фото: admkirov.ru

Устранять дефект будут рабочие ГДМС. Фото: admkirov.ru

На путепроводе в Чистых прудах рядом с тротуаром образовался провал. Часть ограждения отошла от края пешеходной зоны. Кировчане беспокоятся, что пешеходы могут попасть в этот провал.

Как сообщает мэрия, ситуация не является аварийной. Устранением дефекта займутся рабочие АО «Гордормостстрой». Ремонт ограждения планируется полностью завершить к середине октября.

И.п. главы администрации Кирова Вячеслав Симаков прокомментировал ситуацию в своем телеграм-канале:

- Повреждение связано с несанкционированным спуском пешеходов. В ближайшее время конструкцию и склон укрепим.