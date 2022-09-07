Ограждение на путепроводе в Чистых прудах отремонтируют к середине октября

Устранять дефект будут рабочие ГДМС. Фото: admkirov.ru

На путепроводе в Чистых прудах рядом с тротуаром образовался провал. Часть ограждения отошла от края пешеходной зоны. Кировчане беспокоятся, что пешеходы могут попасть в этот провал.

Как сообщает мэрия, ситуация не является аварийной. Устранением дефекта займутся рабочие АО «Гордормостстрой». Ремонт ограждения планируется полностью завершить к середине октября.

И.п. главы администрации Кирова Вячеслав Симаков прокомментировал ситуацию в своем телеграм-канале:

- Повреждение связано с несанкционированным спуском пешеходов. В ближайшее время конструкцию и склон укрепим.