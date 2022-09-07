Кировская область потратит около миллиарда рублей на благоустройство общественных пространств

В текущем году планируется благоустроить 72 двора и 64 общественных пространства. Фото: kirovreg.ru

Как сообщили в пресс-службе правительства региона, в 2022 году в Кировской области планируется благоустроить 72 двора и не менее 64 общественных пространств. На это дело потратят более 589 миллионов рублей.

Что касается планов на будущий год: предполагаемый объем финансирования составлял чуть более 374 миллионов рублей. Однако федеральное правительство предоставило дополнительные средства. Благодаря этому сумма приближается к миллиарду.

Так, например, в 2023 году на эти деньги реализуют проекты «Яранск. Стрелецкая слобода», «Благоустройство исторической части «купеческого» города Вятские Поляны», «Блокчейн. Сады Белой Холуницы». Последний стал победителем всероссийского конкурса по созданию комфортной городской среды среди малых городов и городских поселений.

Напомним также, что парк имени Кирова собираются благоустроить к 650-летию областного центра. На эти цели выделят 540 миллионов рублей.