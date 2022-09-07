В Кирове пересмотрят схему движения через перекресток улиц Ленина и Современной

Изменения будут внесены с учетом мнения водителей. Фото: admkirov.ru

В Кирове частично изменят схему движения через отремонтированный перекресток Ленина и Современной. Об этом сообщили в администрации города.

После завершения капремонта перекрестка некоторые водители стали жаловаться на сложности с пониманием разметки и знаков на улице Рудницкого. Некоторые автомобилисты не успевают вовремя перестроиться. Есть и другие жалобы. В связи с этим в ближайшие дни УДПИ и ГИБДД проработают изменения, которые упростят проезд через перекресток. Всю работу проведут с учетом мнения кировчан и дорожной ситуации.

- При подъезде к перекрестку улиц Ленина и Современной водителей просят быть предельно внимательными, заблаговременно обращать внимание на знаки и разметку, а также заранее перестраиваться в нужную полосу для выполнения поворота, - добавили в пресс-службе мэрии.