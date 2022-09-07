Электрогазосварщик, машинист, геодезист: самые высокооплачиваемые вакансии в Кировской области

Одни из самых востребованных специалистов - машинисты, повара, врачи, сварщики и так далее. Фото: Олег ЗОЛОТО

Кому в Кировской области готовы платить от 100 тысяч рублей? На этот вопрос ответили специалисты hh.ru, создав подборку свежих вакансий.

На первом месте - электрогазосварщик с зарплатой от 133 до 266 тысяч рублей в месяц. На втором оказался начальник лаборатории. Ему готовы платить от 150 тысяч за организацию работ по контролю качества дорожно-строительного материала, контроль подбора состава асфальтобетонных смесей и так далее. Первую тройку замыкает машинист бульдозера с зарплатой от 135 до 150 тысяч рублей.

На четвертом и пятом месте расположились геодезист (130-150 тысяч) и шеф-повар (от 120 тысяч). Следом за ними идут врач-анестезиолог-реаниматолог (от 120 тысяч), водитель вахтового автобуса (120 мтысяч), заведующий производством/шеф-повар (от 100 тысяч рублей). В конце списка оказались жестянщик и бетонщик, которым готовы платить от 100 и 96 тысяч рублей в месяц соответственно.