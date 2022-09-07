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Происшествия7 сентября 2022 8:41

Предпринимателю из Верхнекамского района грозит тюрьма за незаконную рубку леса

Причиненный им ущерб оценивается как особо крупный - более миллиона рублей
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Возбуждено уголовное дело, ведется расследование. Фото: СУ СКР по Кировской области

Возбуждено уголовное дело, ведется расследование. Фото: СУ СКР по Кировской области

В Верхнекамском районе на предпринимателя завели уголовное дело за незаконную рубку леса. Об этом сообщает областной Следственный комитет.

Как выяснилось, ИП проводил заготовку древесины и дал указание на рубку большого объема леса, использовав свое служебное положение. При этом он нарушил закон, согласно которому, заготовка осуществляется в соответствии с проектом освоения лесов и лесной декларацией. Причиненный ущерб составил более миллиона рублей, что считается особо крупным размером.

Сейчас ведется расследование уголовного дела. Предпринимателю грозит до семи лет тюрьмы со штрафом в от 300 до 500 тысяч рублей.