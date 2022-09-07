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Общество7 сентября 2022 5:54

8 сентября кировчан приглашают проверить здоровье на Театральной площади

Специалисты проконсультируют кировчан по различным вопросам
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Для посетителей будет работать мобильный центр здоровья. Фото: vk.com/medkirovru

Для посетителей будет работать мобильный центр здоровья. Фото: vk.com/medkirovru

8 сентября кировчане смогут бесплатно проверить свое здоровье. Очередная профилактическая акция состоится на Театральной площади. Об этом информирует областной Минздрав.

Акция пройдет с 09.00 до 14.00. На площади будут работать передвижной маммограф и мобильный центр здоровья. Кировчане смогут узнать свое артериальное давление, индекс массы тела, уровень глюкозы и холестерина крови, а также получить консультацию врача-терапевта.

Специалисты также расскажут о факторах риска хронических неинфекционных заболеваний, о профилактике онкологических заболеваний полости рта и потребления психоактивных веществ.