В Кирове снесут девять незаконных построек

Все постройки незаконно расположены на муниципальной земле. Фото: admkirov.ru

В Октябрьском районе снесут девять незаконных построек. Об этом сообщили в администрации Кирова.

Речь идет о деревянных бесхозных строениях на улицах Павла Корчагина, 62а и 223, Филатова, 45 и 43б, Заречная, 1, Порошинская, 5б (Порошино) и в переулке Красный Химик, 6, а также двух бетонных конструкциях в районе дома №5 по Спасской. Все объекты расположены на муниципальной земле. Владельцам предлагают демонтировать их самостоятельно либо вывезти имеющиеся в них вещи.

- В случае наличия у собственников правоустанавливающих документов на указанные объекты их можно предоставить в теруправление по адресу: ул. Розы Люксембург, 3, кабинет 106, телефон 65-06-77, - добавили в мэрии.