Киров
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Киров
+10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия6 сентября 2022 12:44

В Котельниче ссора двух мужчин на автобусной остановке закончилась гибелью одного из них

Второй участник конфликта предстанет перед судом
Алина Сашина
Уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть, передано в суд для рассмотрения по существу.

Уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть, передано в суд для рассмотрения по существу.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жителя Котельнича ждет суд за убийство незнакомого мужчины на автобусной остановке. Как сообщили в следственном комитете Кировской области, ему предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть).

Как установило следствие, 46-летний обвиняемый вечером 3 мая ждал автобус на одной из остановок в городе Котельниче. Там же ожидал общественный транспорт 44-летний пострадавший. Между ними по какой-то причине вспыхнул конфликт. Во время него обвиняемый схватил оппонента за одежду и ударил его о металлический павильон остановки. Потерпевший от полученных травм скончался на следующий день.

Следователи провели комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Сейчас уголовное дело с утвержденным Котельничским межрайонным прокурором обвинительным заключением направлено в суд.