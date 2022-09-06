В Котельниче ссора двух мужчин на автобусной остановке закончилась гибелью одного из них

Уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть, передано в суд для рассмотрения по существу. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жителя Котельнича ждет суд за убийство незнакомого мужчины на автобусной остановке. Как сообщили в следственном комитете Кировской области, ему предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть).

Как установило следствие, 46-летний обвиняемый вечером 3 мая ждал автобус на одной из остановок в городе Котельниче. Там же ожидал общественный транспорт 44-летний пострадавший. Между ними по какой-то причине вспыхнул конфликт. Во время него обвиняемый схватил оппонента за одежду и ударил его о металлический павильон остановки. Потерпевший от полученных травм скончался на следующий день.

Следователи провели комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Сейчас уголовное дело с утвержденным Котельничским межрайонным прокурором обвинительным заключением направлено в суд.