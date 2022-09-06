С 19 по 29 сентября мост через Молому будет закрыт на плановый ремонт

Плановый ремонт проведут в сентябре, капитальный - в 2024-2025 годах. Фото: kirovreg.ru

Мост через Молому закроется на плановый ремонт с 19 по 29 сентября. Об этом сообщили в областном правительстве.

До 9 сентября будет разрабатываться проект организации движения на этом участке. До 12 сентября на отрезке установят необходимые дорожные знаки. В правительстве подчеркнули, что работы могут начаться раньше срока. О начале работ предварительно проинформируют автотранспортные предприятия, совершающие рейсы в данном направлении, а также доведут информацию до автовладельцев.

Альтернативный маршрут в обход закрытого моста будет выглядеть следующим образом: Киров - Суна - Вершинята - Лебяжье - Советск - Яранск - выход на трассу «Вятка». В обратном направлении - тем же путем. Необходимо учитывать весовые ограничения на мостах в Советске и Криуше: до 30 и 15 тонн соответственно.

Капремонт моста проведут в 2024-2025 годах.