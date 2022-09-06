В Кирове пьяный водитель устроил ДТП, в котором пострадали два человека

В аварии пострадали водитель и пассажир «Лады Калины». Фото: ГИБДД Кировской области

В Кирове пьяный водитель стал виновником ДТП с двумя пострадавшими. Информацию сообщает областная Госавтоинспекция.

Авария случилась 5 сентября в 23 часа. У дома №69 по улице Карла Маркса «Ниссан» выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Ладой Калиной». В результате пострадали 42-летний водитель отечественной легковушки и его 41-летняя пассажирка. Степень тяжести их травм неизвестна. Позднее выяснилось, что водитель «Ниссана» был пьян.

Всего за минувшие сутки на дорогах Кировской области произошло два ДТП, в которых пострадали три человека. Погибших нет.