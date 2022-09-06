Кировчанин пострадал на пожаре в квартире на Октябрьском проспекте

Управление МЧС по Кировской области напоминает, что непотушенная сигарета может всего лишь за несколько минут превратить ваш дом в пепелище! Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

5 сентября в Кирове госпитализировали мужчину, отравившегося продуктами горения. По информации регионального МЧС, пожар произошел в одной из квартир дома на Октябрьском проспекте.

Спасателей вызвали соседи, когда почувствовали запах дыма. На место прибыли 2 пожарных расчета. Мужчину из горящей квартиры на свежий воздух вывели газодымозащитники. Пожар потушили быстро, но часть имущества все же пострадала. Так, в комнате обгорел диван и обои, закоптились стены, потолок и вещи. Хозяина квартиры, который надышался дымом, пришлось госпитализировать. По словам спасателей, причиной возгорания стала неосторожность при курении.

Главное управление МЧС по Кировской области напоминает, что непотушенная сигарета может всего лишь за несколько минут превратить ваш дом в пепелище! И из-за этой пагубной привычки люди могут лишиться не только крыши над головой, но и жизни!