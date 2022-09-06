В больницы Кирова поступили 13 новых автомобилей

Машины уже передали в медучреждения областного центра. Фото: kirovreg.ru

Минздрав Кировской области продолжает обновлять автопарки медицинских организаций. Так, в начале сентября, по информации регионального правительства, 13 новых автомобилей поступили в медучреждения Кирова.

По словам министра здравоохранения региона Андрея Черняева, машины закупили за счет средств областного бюджета.

На прошедшей неделе авто передали в городские больницы №2, №9 и клиническую больницу №7 им В.И. Юрловой, а также в инфекционную и Больницу скорой медицинской помощи. Кроме этого, машины получили несколько медицинских центров:

- кардиологии и неврологии;

- онкологии и медицинской радиологии;

- крови;

- травматологии;

- психиатрии и психического здоровья;

- мобилизационных резервов.

Машины также пополнили автопарки кожно-венерологического и противотуберкулезного диспансеров.

Как сообщил главврач Кировской городской больницы №9 Сергей Зонов, они используют автомобиль в хозяйственной деятельности, для доставки лекарственных препаратов и вакцин, перевозки анализов в лаборатории. Но при необходимости, его можно применить для усиления неотложной или участковой служб.

Напомним, что в конце августа по проекту модернизации первичного звена здравоохранения 37 машин марки «УАЗ» получили ЦРБ.