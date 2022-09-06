В Кирове снова изменилась схема движения на перекрестке Проезжей и Павла Корчагина

Работы продолжаются на других участках кольцевой развязки. Фото: admkirov.ru

В Кирове в очередной раз меняется схема проезда перекрестка улиц Павла Корчагина и Проезжей. Об этом сообщает горадминистрация.

В ночь с 5 на 6 сентября начался новый этап работ. Сейчас они ведутся на других участках кольцевой развязки. В связи с этим на улице Проезжей временно закроют центральную часть дороги, оставив правую полосу.

- По сути, водители будут вновь двигаться по круговой развязке, - пояснил подрядчик.

Автомобилистов просят быть крайне внимательными и осторожными при проезде перекрестка, ориентироваться на временные знаки и указатели.