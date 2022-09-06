Киров
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Киров
+10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество6 сентября 2022 7:48

В Кирове снова изменилась схема движения на перекрестке Проезжей и Павла Корчагина

Водители вновь будут ехать по круговой развязке
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Работы продолжаются на других участках кольцевой развязки. Фото: admkirov.ru

Работы продолжаются на других участках кольцевой развязки. Фото: admkirov.ru

В Кирове в очередной раз меняется схема проезда перекрестка улиц Павла Корчагина и Проезжей. Об этом сообщает горадминистрация.

В ночь с 5 на 6 сентября начался новый этап работ. Сейчас они ведутся на других участках кольцевой развязки. В связи с этим на улице Проезжей временно закроют центральную часть дороги, оставив правую полосу.

- По сути, водители будут вновь двигаться по круговой развязке, - пояснил подрядчик.

Автомобилистов просят быть крайне внимательными и осторожными при проезде перекрестка, ориентироваться на временные знаки и указатели.