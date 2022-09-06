Нововятский тоннель и мост через Чепцу вошли в перечень поручений президента РФ

Строительство намерены завершить к 2027 году. Фото: kirovreg.ru

Еженедельное совещание правительства Кировской области, которое прошло 5 сентября, началось с приятного сообщения. Врио губернатора региона Александр Соколов сообщил о том, что в Перечень поручения Президента страны Владимира Путина на 2023-2027 года вошли два объекта в Кировской области - «Нововятский тоннель» и мост через реку Чепцу в районе города Кирово-Чепецк. Как уточнил врио губернатора, строительство моста через Чепцу позволит привлечь предпринимателей во все населенные пункты между Кирово-Чепецком и Слободским.

Напомним, что до 2027 года должен быть построен транспортный переход под железнодорожной инфраструктурой по улице Советской в Кирове и мостовой переход через реку Чепцу в районе Кирово-Чепецка.

Кроме того, Владимир Путин поручил федеральному правительству до 1 октября рассмотреть вопрос о выделении нашему региону дополнительных средств из федерального бюджета на благоустройство общественных пространств в Кирове.