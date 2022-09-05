В Мурыгино местное предприятие снова сбрасывает неочищенные стоки в Медянку

Вода в реке в нынешнем состоянии может нести опасность для здоровья местных жителей. Фото: ОНФ Кировской области

Река Медянка в Мурыгино снова страдает от сброса неочищенных стоков. О проблеме сообщили активисты ОНФ.

Год назад местное предприятие, которое сбрасывало стоки в реку, уже заплатило за это штраф. Сейчас проблема вновь возникла: Медянка помутнела, в воде плавает белая пена, от нее идет неприятный запах. Активисты на месте зафиксировали факт сброса стоков с местного предприятия: они специфически пахнут. У производства есть право на пользование рекой, однако при этом необходимо очищать сточные воды. «А вот тут-то всегда и возникают проблемы», - комментируют общественники.

Вода может быть опасна для здоровья: летом здесь купаются и рыбачат люди, а сама Медянка впадает в Вятку. Активисты направили обращение в природоохранную прокуратуру. Если выяснится, что угроза здоровью местных жителей имеет место быть, простым предостережением не обойтись.