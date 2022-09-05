В Кирове с 2023 года начнет работать автобусный маршрут №7

Новый маршрут будет проложен по улицам Мельничной, Горького, Московской и другим. Фото: Анна МАМАЕВА

С 2023 года в Кирове начнет курсировать автобус №7 «Инфекционная больница - Метроград». В администрации рассказали, каким будет его маршрут.

В направлении «Инфекционная больница - Метроград»:

- улица Ленина (остановки: «Инфекционная больница», «Малые Чижи», «Торговый центр «Грин Хаус»)

- Тимирязева (ОТОП «4-й Чижевский переулок»);

- Автотранспортный переулок;

- Мельничная (ОТОП «Институт вычислительной техники»);

- Комсомольская (ОТОП: «Комсомольская площадь», «Железнодорожный вокзал»);

- Горького (ОТОП: «Автовокзал», «Диорама», «Стадион «Прогресс», «Торгово-развлекательный центр»);

- Московская (ОТОП: «Хлебозаводской проезд», «Улица Романа Ердякова», «Автосалон», «Малахит», «Здрава», «Мечта», «Перинатальный центр», «Улица Московская», «Красная горка», Ледовый дворец «Дымка»);

- Садаковская (ОТОП «Метроград»).

В направлении «Метроград - Инфекционная больница»:

- улица Садаковская (ОТОП «Метроград»);

- Московская (ОТОП: «Ледовый дворец «Дымка», «Красная горка», «Улица Московская», «Перинатальный центр», «Улица Менделеева», «Мечта», «Армянская церковь», «Автосалон», «Улица Романа Ердякова», «Хлебозаводской проезд»);

- Горького (ОТОП: «Торгово-развлекательный центр», «Диорама», «Улица Калинина», «Автовокзал»);

- Комсомольская (ОТОП «Железнодорожный вокзал»);

- Мельничная (ОТОП: «Улица Мельничная», «Институт вычислительной техники»);

- Автотранспортный переулок;

- Тимирязева (ОТОП «Улица Серафимовича»);

- Ленина (ОТОП: «Улица Хлыновская», «Торговый центр «Грин Хаус» «Малые Чижи», «Инфекционная больница»).

В мэрии также сообщили, что с 2023 года временно прекратит работу троллейбусный маршрут №14.