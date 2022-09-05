В Кирове с 2023 года начнет работать автобусный маршрут №7

Новый маршрут будет проложен по улицам Мельничной, Горького, Московской и другим.
Фото: Анна МАМАЕВА
С 2023 года в Кирове начнет курсировать автобус №7 «Инфекционная больница - Метроград». В администрации рассказали, каким будет его маршрут.
В направлении «Инфекционная больница - Метроград»:
- улица Ленина (остановки: «Инфекционная больница», «Малые Чижи», «Торговый центр «Грин Хаус»)
- Тимирязева (ОТОП «4-й Чижевский переулок»);
- Автотранспортный переулок;
- Мельничная (ОТОП «Институт вычислительной техники»);
- Комсомольская (ОТОП: «Комсомольская площадь», «Железнодорожный вокзал»);
- Горького (ОТОП: «Автовокзал», «Диорама», «Стадион «Прогресс», «Торгово-развлекательный центр»);
- Московская (ОТОП: «Хлебозаводской проезд», «Улица Романа Ердякова», «Автосалон», «Малахит», «Здрава», «Мечта», «Перинатальный центр», «Улица Московская», «Красная горка», Ледовый дворец «Дымка»);
- Садаковская (ОТОП «Метроград»).
В направлении «Метроград - Инфекционная больница»:
- улица Садаковская (ОТОП «Метроград»);
- Московская (ОТОП: «Ледовый дворец «Дымка», «Красная горка», «Улица Московская», «Перинатальный центр», «Улица Менделеева», «Мечта», «Армянская церковь», «Автосалон», «Улица Романа Ердякова», «Хлебозаводской проезд»);
- Горького (ОТОП: «Торгово-развлекательный центр», «Диорама», «Улица Калинина», «Автовокзал»);
- Комсомольская (ОТОП «Железнодорожный вокзал»);
- Мельничная (ОТОП: «Улица Мельничная», «Институт вычислительной техники»);
- Автотранспортный переулок;
- Тимирязева (ОТОП «Улица Серафимовича»);
- Ленина (ОТОП: «Улица Хлыновская», «Торговый центр «Грин Хаус» «Малые Чижи», «Инфекционная больница»).
В мэрии также сообщили, что с 2023 года временно прекратит работу троллейбусный маршрут №14.