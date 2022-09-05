6 сентября местами по Кировской области ожидаются заморозки на почве

Заморозки ожидаются в ночные и утренние часы. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Кировской области объявлен оранжевый уровень погодной опасности. Связано это с похолоданием. Подробности сообщили в Кировском ЦГМС.

По данным организации, в ночные и утренние часы 6 сентября ожидаются заморозки на почве. Ее температура может достигнуть от 0 до -2 градусов. Предупреждение касается не всего региона: похолодание ожидается местами по Кировской области.

Стоит отметить, что ранее аналогичный уровень погодной опасности объявлялся 2 сентября. Кировский ЦГМС также предупреждал о заморозках на почве в период с 3 по 5 сентября.

Напомним также, что ранее мы сообщали прогноз погоды на наступившую рабочую неделю. Ознакомиться с ним можно здесь.