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Общество5 сентября 2022 9:48

В кировских школах обновили меню для учеников

При составлении учитывались мнения и родителей, и самих детей
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
В меню добавились различные новые блюда: жаркое, пудинги, зразы и другое.

В меню добавились различные новые блюда: жаркое, пудинги, зразы и другое.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В кировских школах пересмотрели меню для учащихся. Питаться по нему будут как ученики начальных классов, так и среднего и старшего звена. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.

В меню для завтрака добавили макароны с сыром, запеканки и пудинги, пшенную и овсяную каши, омлет со свежими помидорами и огурцами, манник, кекс «Детский», бутерброды с котлетками, разные напитки. На обед - варианты супов и вторых блюд, гарниров и напитков. В перечне также появились жаркое по-домашнему, шницели и биточки, плов, зразы.

В пресс-службе правительства также уточнили, что меню разработано в соответствии с СанПиН и учитывает рекомендуемые нормы потребления и калорийности. При переоформлении опирались на мнения родителей, самих школьников и рекомендации регионального штаба общественного контроля.