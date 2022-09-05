В кировских школах обновили меню для учеников

В меню добавились различные новые блюда: жаркое, пудинги, зразы и другое. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В кировских школах пересмотрели меню для учащихся. Питаться по нему будут как ученики начальных классов, так и среднего и старшего звена. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.

В меню для завтрака добавили макароны с сыром, запеканки и пудинги, пшенную и овсяную каши, омлет со свежими помидорами и огурцами, манник, кекс «Детский», бутерброды с котлетками, разные напитки. На обед - варианты супов и вторых блюд, гарниров и напитков. В перечне также появились жаркое по-домашнему, шницели и биточки, плов, зразы.

В пресс-службе правительства также уточнили, что меню разработано в соответствии с СанПиН и учитывает рекомендуемые нормы потребления и калорийности. При переоформлении опирались на мнения родителей, самих школьников и рекомендации регионального штаба общественного контроля.