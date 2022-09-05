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Общество5 сентября 2022 7:55

В Кирове достроили проблемный дом №34 по Березниковскому переулку

Акт о вводе в эксплуатацию должны подписать сегодня
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Свое жилье в итоге получат 162 обманутых дольщика. Фото: vk.com/kirovreg43

Свое жилье в итоге получат 162 обманутых дольщика. Фото: vk.com/kirovreg43

В Кирове завершили строительство проблемного дома по Березниковскому переулку. Об этом сообщает областное правительство.

Речь идет о доме №34. Строительство закончилось буквально на днях. А сегодня, 5 сентября, администрация Кирова должна подписать акт о вводе в эксплуатацию секций 3 и 4. В ближайшее время свое жилье получат 162 обманутых дольщика.

Что касается других долгостроев, то по ним уже приняты решения. Дома №38 и 40 по переулку Березниковскому, №3 по Мичуринской закончат к концу 2023 года. Их достроят за счет «Фонда развития территорий». 1 и 2 секции дома №81 по Гороховской достроит подрядчик. Две секции дома №13 по Современной - действующий застройщик.