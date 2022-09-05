Прогноз погоды в Кирове с 5 по 9 сентября: слабые дожди и температура не выше +10

Практически каждый день на неделе будет моросить мелкий дождь. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Новая неделя выдастся холодной. «Комсомолка» подготовила прогноз погоды на рабочие дни с 5 по 9 сентября в Кирове.

Понедельник, 5 сентября

Температура воздуха днем поднимется до +10 градусов максимум. Погода обещает быть пасмурной. В течение дня, начиная с 12 часов, будет моросить небольшой дождь. Сильного ветра не ожидается, порывы составят максимум 4 м/с. Атмосферное давление составит 746 мм ртутного столба.

Вторник, 6 сентября

Воздух прогреется лишь до +9 градусов. День будет пасмурным, в 12 часов ожидается небольшой дождь, который прекратится к 15 часам. Возможны порывы ветра до 3-5 м/с. Атмосферное давление будет плавно понижаться в течение дня с 744 до 742 мм ртутного столба.

Среда, 7 сентября

Одевайтесь потеплее: днем будет лишь +7 градусов. Весь день будет идти небольшой дождь с кратким перерывом в полдень. Порывы ветра составят до 5 м/с. Атмосферное давление опустится до 741-742 мм ртутного столба.

Четверг, 8 сентября

Термометры покажут отметку в +8 градусов днем. В течение дня вновь будет идти небольшой дождь, который прекратится ближе к ночи. Вечером ожидается усиление ветра, порывы могут составить до 7-8 м/с. Атмосферное давление поднимется в течение дня с 742 до 745 мм ртутного столба.

Пятница, 9 сентября

Температура воздуха ранним утром опустится до 0 градусов, к 9 утра потеплеет до +6, к 12 - до +9. День будет облачным, без осадков. Вновь возможны порывы ветра до 8-9 м/с. Атмосферное давление составит 747-748 мм ртутного столба.