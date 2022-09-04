Жители Кирова и Кирово-Чепецка могут узнать готовность дома к зиме

УК обязаны провести работы в домах и предоставить акты готовности к отопительному сезону до 15 сентября. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кировской области скоро начнется отопительный сезон. В «Т Плюс» рассказали, как узнать о готовности своего дома к зиме. Жители Кирова и Кирово-Чепецка могут посмотреть данную информацию на этом сайте. Необходимо просто найти свой дом в списке.

Стоит отметить, что для успешного начала отопительного сезона УК должны подготовить коммуникации: провести гидравлические испытания, промывку системы, загерметизировать тепловые вводы, восстановить на трубах теплоизоляцию и другое.

В «Т ПЛюс» также напомнили, что УК могут предоставить акты готовности к отопительному сезону до 15 сентября 2022 года.