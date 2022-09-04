В Кировской области за сутки зафиксировали 152 случая заражения COVID-19

За последние сутки госпитализировали 12 пациентов. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Заболеваемость коронавирусом в Кировской области продолжает расти. По данным портала стопкоронавирус.рф, за последние сутки врачи выявили 152 случая заражения, 12 человек госпитализированы. За этот же период выписали с выздоровлением 79 пациентов. Зафиксирован один летальный случай.

По состоянию на 4 сентября 2022 года, коронавирусом заболели 155568 жителей региона. Выздоровели 152551 заразившихся. Умер 1061 человек.

Полную вакцинацию прошли 785848 кировчан, первым компонентом - 821325. Коллективный иммунитет составляет 1,4%.

На данный момент Кировская область соответствует лишь двум из пяти критериев региона, свободного от COVID-19.