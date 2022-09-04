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Общество4 сентября 2022 10:37

В Кирове на продажу выставили «неизвестный» бар за 22 миллиона рублей

Продавец не сообщает ни названия, ни точного местоположения, опасаясь спекуляций и утечки информации
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Известно, что бар находится в центре города.

Известно, что бар находится в центре города.

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Кирове на продажу выставили бар за 22,7 миллиона рублей. Объявление появилось на популярной торговой интернет-площадке.

Примечательно то, что о точке ничего не сообщается: ни названия, ни расположения. Продавец объясняет это нежеланием утечки информации и спекуляции на продаже бизнеса. Все данные согласны предоставить только после предварительного общения.

Из плюсов покупки заведения - рентабельность бара, местонахождение в центре города, «отточенные до совершенства бизнес-процессы», «хорошая инвестиция с отсутствием риска». Продавец уверяет, что бизнес окупится за два с половиной года. Средняя чистая прибыль в месяц - около 700 тысяч рублей.

- Бар проверен временем и кризисами. Этот бизнес может быть подарком вашим детям или близким людям, - добавляет владелец.