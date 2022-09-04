5 сентября в Кирове пройдут плановые отключения электричества

Время отсутствия ресурса в домах будет варьироваться от двух до девяти часов. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В начале новой недели жители десятков домов останутся без электричества. 5 сентября в Кирове пройдут плановые отключения. Об этом сообщает АО «Горэлектросеть».

Отсутствие ресурса будет связано с плановым и капитальным ремонтом оборудования. Время отключения варьируется от двух до девяти часов. В целом без электричества останутся жители более, чем сотни домов.

АО «Горэлектросеть» приносит свои извинения за временные неудобства и напоминает, что все отключения проводятся с целью повышения качества энергоснабжения. Уточнить информацию можно по телефонам: 255-977, 564-034 (Ленинский, Октябрьский, Первомайский районы), 529-555 (Нововятский район).

Посмотреть полный график отключения электричества в Кирове 5 сентября 2022 года можно на скриншоте ниже или по этой ссылке.