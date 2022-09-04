В 2023 году вечером в Кирове общественный транспорт будет ходить дольше

Скоро на городские и региональные маршруты выйдет 51 новый автобус. Фото: kirovreg.ru

Врио губернатора Александр Соколов на личной странице ВКонтакте сообщил: поступает большое количество обращений о работе общественного транспорта, в том числе в вечернее время.

По словам Александра Соколова проблемы, действительно, есть. Например только 32 из 52 машин, предусмотренных графиком движения, работают после 22:00.

- Кроме того, есть нехватка водителей. Тем не менее перевозчики стараются выполнять все рейсы, - отметил Александр Соколов. - Но с 2023 года мы изменим ситуацию: планируется увеличить время работы маршрутов в Кирове. Скоро на городские и региональные маршруты выйдет 51 новый автобус. Это низкопольные машины, общая вместимость 96 человек, оборудованы кондиционерами и камерами видеонаблюдения. Пополнение автопарка позволит решить целый ряд вопросов, в том числе связанных и с интервалами движения, и с длительностью работы маршрутов.