Заморозки на почве: ГУ МЧС по Кировской области объявило метеопредупреждение

Заморозки ожидаются местами по области. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В ближайшее время заметно похолодает. ГУ МЧС по Кировской области объявило метеопредупреждение на период с 3 по 5 сентября.

Согласно информации Кировского ЦГМС, в ночные и утренние часы ожидаются заморозки на почве. Ее температура может достигнуть от 0 до -2 градусов. Следует уточнить, что прогноз не касается всей области, а только некоторых территорий местами по региону. Однако кировчан просят принять информацию к сведению.

Напомним, ранее мы сообщали прогноз погоды на 3 и 4 сентября. В воскресенье столбики термометров опустятся до отметки в +13 градусов днем и ниже +10 к ночи. Подробнее можно узнать здесь.