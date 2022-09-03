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Общество3 сентября 2022 9:53

В Кирове будет отменен троллейбусный маршрут №14

Мэрия составила реестр сети общественного транспорта на следующий год
Дарья Ишкова
Маршрут №14 отменят из-за невыгодности содержания.

Маршрут №14 отменят из-за невыгодности содержания.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Администрация Кирова утвердила постановление о реестре маршрутов общественного транспорта в городе на 2023 год. Документ был опубликован на сайте администрации 26 августа.

Появится новый автобус - № 7. Его маршрут будет проходить от Инфекционной больницы до Метрограда. Однако троллейбусных маршрутов станет меньше. Продолжат свою работу троллейбусы № 1, 3, 4, 5, 7, 8. Но вот № 14, который возил кировчан от улицы Московской до проспекта Строителей, будет снят. Ранее городские власти уже сообщали, что этот троллейбус невыгодно содержать, так как он почти полностью дублирует путь № 8.

Постановление вступит в силу 1 января 2023 года.