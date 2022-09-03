Прогноз погоды в Кирове на 3 и 4 сентября: пасмурно и холодно

Выходные будут достаточно прохладными, так что стоит одеться потеплее. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На выходных одеваемся теплее! «Комсомолка» подготовила прогноз погоды в Кирове на 3 и 4 сентября.

В субботу, 3 сентября, температура воздуха днем не поднимется выше отметки в +9 градусов. День будет пасмурным, солнца можно не ожидать, однако и осадков не предвидится. К ночи похолодает до +6 градусов. Синоптики прогнозируют усиление ветра: возможны порывы до 10-12 градусов. Атмосферное давление поднимется до 747 мм ртутного столба.

В воскресенье, 4 сентября, утром выглянет солнце. Днем потеплеет до +13 градусов, однако уже к 15 часам снова начнет холодать: до +10 и ниже. День будет облачным, без осадков. Вновь ожидается сильный ветер, порывы могут достигать 10-11 м/с. Атмосферное давление составит 746 мм ртутного столба.