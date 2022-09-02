В Кирове 3 сентября на полчаса перекроют участок улицы Московской

3 сентября у «Вечного огня» возложат цветы. Фото: admkirov.ru

3 сентября улицу Московскую временно перекроют. Об этом сообщили в горадминистрации.

В этот день состоятся торжественные мероприятия, приуроченных к 77-й годовщины со дня окончания Второй мировой войны. Так, в 08.55 к мемориалу «Вечный огонь» возложат цветы.

В связи с этим будет перекрыт участок улицы Московской от от Динамовского проезда до улицы Набережная Грина. Ограничения будут действовать с 09.00 до 09.30. Кроме того, с 00.00 до 09.30 запретят стоянку и парковку на Динамовском проезде от дома № 10 до Московской и на участке Московской от Динамовского проезда до Набережной Грина.