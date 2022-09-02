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Общество2 сентября 2022 11:31

В Кирове семерых родителей привлекли к ответственности за плохое воспитание детей

Двое взрослых заплатили штраф за своих чад
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Общая сумма штрафов, наложенных на нарушителей закона, составила почти четыре тысячи рублей.

Общая сумма штрафов, наложенных на нарушителей закона, составила почти четыре тысячи рублей.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кирове состоялось очередное заседание комиссии по делам несовершеннолетних Первомайского района. Об этом рассказали в горадминистрации.

На собрании рассмотрели 18 персональных дел. К ответственности за ненадлежащее воспитание детей привлекли семерых родителей. Одной женщине вынесли штраф за то, что ее 11-летняя дочь ушла из дома и не вернулась ночевать. Сама мать не предпринимала никаких мер и не обращалась в полицию. Штраф достался еще одному родителю, чей 14-летний ребенок появился пьяным в общественном месте.

Без наказания не обошлись и сами дети. Так, одного подростка оштрафовали за управление скутером в пьяном виде. Применили меры воздействия к другому несовершеннолетнему - за вдыхание паров газа из баллончика для заправки зажигалок. Некая девочка украла четыре дезодоранта из магазина, однако еще не достигла возраста привлечения к ответственности.

Всего за нарушения закона оштрафовали восемь человек на сумму 3900 рублей.