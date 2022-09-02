В Кирове семерых родителей привлекли к ответственности за плохое воспитание детей

Общая сумма штрафов, наложенных на нарушителей закона, составила почти четыре тысячи рублей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кирове состоялось очередное заседание комиссии по делам несовершеннолетних Первомайского района. Об этом рассказали в горадминистрации.

На собрании рассмотрели 18 персональных дел. К ответственности за ненадлежащее воспитание детей привлекли семерых родителей. Одной женщине вынесли штраф за то, что ее 11-летняя дочь ушла из дома и не вернулась ночевать. Сама мать не предпринимала никаких мер и не обращалась в полицию. Штраф достался еще одному родителю, чей 14-летний ребенок появился пьяным в общественном месте.

Без наказания не обошлись и сами дети. Так, одного подростка оштрафовали за управление скутером в пьяном виде. Применили меры воздействия к другому несовершеннолетнему - за вдыхание паров газа из баллончика для заправки зажигалок. Некая девочка украла четыре дезодоранта из магазина, однако еще не достигла возраста привлечения к ответственности.

Всего за нарушения закона оштрафовали восемь человек на сумму 3900 рублей.