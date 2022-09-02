В Садаковском на пешеходном переходе сбили ребенка

ДТП произошло на пешеходном переходе. Фото: ГИБДД Кировской области

В поселке Садаковском под машину попал восьмилетний ребенок. О происшествии сообщает областная Госавтоинспекция.

Авария произошла 1 сентября в 19 часов. У дома №35а по улице Московской «Сузуки» сбил восьмилетнего мальчика. По предварительным данным, ребенок переходил дорогу по пешеходному переходу. В результате происшествия школьник получил травмы. Степень их тяжести не уточняется.

Всего за минувшие сутки на дорогах Кировской области произошло три автомобильных аварии, в которых пострадали трое человек. Погибших нет.