В Вятскополянском районе разыскивают пенсионера, пропавшего сутки назад

Мужчина пропал 1 сентября. Фото: vk.com/lizaalert_kirov

В Кировской области разыскивают пропавшего без вести пенсионера. Михаила Россомахина в последний раз видели 1 сентября в городе Сосновка Вятскополянского района. С тех пор информации о его местонахождении нет.

Приметы пропавшего сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт». Михаилу Васильевичу 82 года, рост 155 см, плотного телосложения, у него короткие седые волосы и карие глаза. Мужчина был одет в серый джемпер, темные брюки и черные дутые сапоги.

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, сообщите об этом по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.