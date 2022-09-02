Кировчане могут наблюдать осенние пролеты МКС

МКС - один из самых ярких объектов в ночном небе, созданных человеком. Фото: pixabay.com

Стартовал осенний сезон наблюдения пролетов Международной космической станции. Об этом сообщает паблик «Любительская астрономия в Кирове».

МКС - один из самых ярких объектов на ночном небе, созданных человеком. При наблюдении невооруженным глазом представляет собой звезду, быстро перемещающуюся с запада на восток. В первой половине сентября станцию лучше всего будет видно по утрам, во второй - по вечерам.

Узнать подробности пролетов можно следующим образом: на этом сайте указать место наблюдения (Киров, 58,6035° с. ш., 49,6668° в. д.) и часовой пояс GMT+3 Russian Federation (Zone 2) . В разделе «Спутники» найдите МКС. Откроется таблица, в которой при нажатии на дату пролёта будут показаны подробные условия его видимости.

Подробности всех видимых в Кировской области пролетов МКС со 2 по 9 сентября и с 17 сентября по 1 октября можно посмотреть здесь.