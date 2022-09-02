В Кирове 3 сентября пройдут «сплошные проверки» водителей

В Октябрьском районе города 3 сентября будут дежурить автоинспекторы. Фото: УГИБДД по Кировской области

В субботу, 3 сентября, в Кирове пройдут «сплошные проверки» водителей на состояние опьянения. Автоинспекторы будут дежурить в Октябрьском районе города.

Как уточнили в УГИБДД по Кировской области, останавливать автолюбителей планируют также на въездах и выездах из города. В рейды выйдут представители добровольных народных дружин и активисты организации «Ночной Патруль».

За управление транспортом в состоянии опьянения водителям грозит штраф размером в 30 тысяч рублей, а также лишение прав сроком от полутора до двух лет. Повторное управление автомобилем в нетрезвом виде является уголовным преступлением.