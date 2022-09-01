В Кировской области в решении проблемы сбора ТКО участвуют даже отбывающие наказание

Изготовлением мусорных баков занимаются 20 осужденных. Фото: УФСИН России по Кировской области

В Кирово-Чепецкой колонии начали делать контейнеры для твердых бытовых отходов. По информации пресс-службы УФСИН России по Кировской области, в ИК-5 поступил заказ на изготовление 100 емкостей для сбора мусора.

Отбывающие наказание в этом исправительном учреждении уже приступили к работе. В колонии есть все необходимое для производства: оборудование по резке, обработке и сварке металла, а также для качественной покраски изделий. Для сборки мусорных баков применяют полуавтоматическую сварку. Затем контейнеры покрывают краской, которая выдерживает любое атмосферное воздействие.

Отметим, что руководство УФСИН России по Кировской области целенаправленно работает над развитием производственного сектора. Так, например, в ИК-5 изготавливают не только баки, но и ограждения различных размеров и конфигурации.

- Расширение производственного сектора исправительных учреждений поможет привлечь к труду большее количество осужденных и решить проблему социализации после освобождения. Отбывающие наказание смогут освоить рабочие специальности, приобрести трудовые навыки, а из заработной платы будут погашать ущерб, причиненный в результате совершения преступления, - отметил заместитель начальника УФСИН России по Кировской области Олег Теленков.