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Здоровье1 сентября 2022 12:11

В Кировской области снова начала расти заболеваемость COVID-19

За минувшие сутки им заразились почти 150 человек
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
За минувшие сутки врачи госпитализировали более полусотни пациентов с коронавирусом.

За минувшие сутки врачи госпитализировали более полусотни пациентов с коронавирусом.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Кировской области снова пошла на подъем заболеваемость коронавирусом. По информации регионального Роспотребнадзора, за минувшие сутки им заразились 148 жителей области. Всего, по данным на 1 сентября 2022 года, COVID-19 заболели 155 274 человек. Выздоровели 149 892 заразившихся.

По данным портала стопкоронавирус.рф, за прошедшие 24 часа также госпитализировали 51 пациента. Выздоровели 69 заболевших. Общее количество умерших после коронавируса - 1059, за минувшие сутки - 1. Полный курс вакцинации прошли 785848 человек, первым компонентом - 821325. Кировская область соответствует двум из пяти критериев региона, свободного от коронавируса.

Кировчан просят своевременно прививаться, помнить о личной гигиене, использовать маски в общественных местах, особенно больницах, и оставаться дома при ухудшении самочувствия.