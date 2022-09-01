В Кирове иномарка вылетела на тротуар и сбила женщину-пешехода

Водитель применил экстренное торможение и не справился с управлением. Фото: ГИБДД Кировской области

В Кирове машина вылетела на тротуар и сбила пешехода. Об этом сообщает областная Госавтоинспекция.

Авария случилась 31 августа в 19.05. У дома №54 по Октябрьскому проспекту «Киа Рио» врезался в железное ограждение и бордюрный камень, вылетел на тротуар и сбил 55-летнюю женщину-пешехода. По предварительным данным, водитель применил экстренное торможение из-за помехи, но не справился с управлением. Пострадавшая получила травмы и госпитализирована. 28-летний водитель не пострадал.

По факту ДТП ведется проверка. Устанавливаются все причины и условия совершения аварии.