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Происшествия1 сентября 2022 8:24

В Кирове иномарка сбила шестилетнего мальчика

Ребенок в тот момент переходил дорогу по линии тротуара
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Мальчика сбили у дома №135 по улице Московской. Фото: ГИБДД Кировской области

Мальчика сбили у дома №135 по улице Московской. Фото: ГИБДД Кировской области

В Кирове иномарка сбила шестилетнего ребенка. Подробности сообщили в областной Госавтоинспекции.

Авария произошла 31 августа в 08.45. У дома №135 по Московской «Хендай Солярис» при повороте налево сбил шестилетнего мальчика. Известно, что ребенок в тот момент переходил дорогу по линии тротуара. В результате он получил травмы, однако госпитализация ему, к счастью, не потребовалась.

Всего за минувшие сутки на дорогах Кировской области произошло пять ДТП, в которых пострадали пятеро человек. Погибших нет.