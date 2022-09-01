В Кирове до конца года демонтируют 44 расселенных дома

На работы выделено почти 8,5 миллиона рублей. Фото: admkirov.ru

В Кирове до конца дома планируют снести 44 ветхих дома. Вчера подрядчик начал демонтировать 39-е из них. Об этом сообщает горадминистрация.

Работы начались в Троллейбусном переулке: на аварийное состояние дома №7 давно жаловались кировчане. Объект расселили еще в 2021 году, и до нынешнего момента он пустовал. Сроки демонтажа отодвигались из-за наличия газопровода: для начала работ было необходимо провести ряд согласований. На днях подрядчик демонтировал дом №5 по той же улице.

Всего в текущем году планировалось снести 40 домов, на что выделили почти 8,5 миллиона рублей. Однако в ходе торгов удалось сэкономить, и теперь суммы хватит на 44 дома. В ближайшее время подрядчик демонтирует здания на улицах Тюленина, Красина и Преображенской. Освободившиеся земельные участки пойдут под строительство многоквартирных домов либо общественные и социальные нужды города.