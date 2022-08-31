В Кирове завершили ремонт и расширение перекрестка Ленина и Современной

Все работы были завершены в срок. Фото: admkirov.ru

В Кирове закончили ремонт и расширение перекрестка Ленина и Современной. Об этом сообщает горадминистрация.

Рабочие в срок завершили все капитальные работы. На участке перенесли коммуникации, с обеих сторон улицы устроили разгонные полосы. Установлен светофор, сделаны тротуары, разметка на проезжей части. Для водителей на подъезде к перекрестку установили знаки, указывающие направление по полосам. Готовится к сдаче остановочный павильон.

На Современной также установили отдельные регулировщики для пешеходов. Для маломобильных кировчан сделаны съезды.

В мэрии также сообщили, что подобным образом расширят еще три перекрестка улиц: Попова и Щорса, Тимирязева и Ленина, Производственной и Щорса. Проекты по ним будут составлять уже в 2023 году.