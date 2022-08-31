В Кирове с берега Хлыновки вывезли более 50 мешков мусора

Мусор собирали на берегу в месте впадения Хлыновки в Вятку. Фото: kirovreg.ru

Экологический субботник прошел 30 августа. К акции присоединились сотрудники Минприроды, мэрии, Дворца творчества «Мемориал», Центрального архива, кировского областного Краеведческого музея и Центрального рынка. Уборка прошла в водоохранной зоне в месте впадения реки Хлыновки в реку Вятку.

В результате субботника набралось более чем полсотни мешков мусора объемом по 200 литров каждый. Их свалили в большой контейнер, который сотрудники «Куприта» вывезли на специализированный полигон.

- В очередной раз призываем кировчан убирать за собой мусор. Необходимо помнить, что без должной заботы об окружающей среде места отдыха на природе быстро захламляются и портят не только внешний вид, но и экологию любимого города, - добавили в областном Минприроды.