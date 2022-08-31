В Кирове два сотрудника склада вынесли с него бытовую технику на миллион рублей

Кировчанам грозит до двух лет тюрьмы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кирове два работника склада вынесли с него бытовую технику на миллион рублей. Об этом рассказали в ЛО МВД на транспорте.

Все началось, когда из Печорского линейного отдела полиции поступили материалы проверки. Местный магазин пожаловался на недостачу нескольких единиц товара при приеме бытовой и электротехники. Доставка в торговую точку осуществлялась поездом со склада в Кирове.

В результате оказалось, что виновниками недостачи были два работника склада. Один из них, 23-летний парень, выносил сотовые телефоны, ноутбуки и пылесосы, украв в общей сложности 117 единиц товара на 731 тысячу рублей. Второй, 33-летний мужчина, положил глаз на электротехнику, 16 единиц коей и похитил. Ущерб составил 380 тысяч рублей. При этом оба вора «работали» не в паре - просто так совпало.

На предприимчивых сотрудников завели уголовные дела по статье «Кража». Максимальное наказание, грозящее по ней - до двух лет тюрьмы.