1 сентября в Кирове не будет работать светофор на перекрестке Комсомольской и Карла Маркса

Регулировщик отключат на весь рабочий день. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

1 сентября в Кирове временно отключат светофор на перекрестке улиц Комсомольской и Карла Маркса. Об этом сообщили в администрации города.

Отключение регулировщика связано с работами на сетях. Они пройдут с 08.00 до 17.00. Напоминаем о необходимости учитывать данную информацию и заранее планировать свой маршрут, а также быть внимательными и осторожными при проезде перекрестка.

Ранее мы сообщали, что в связи с празднованием Дня знаний в Кирове временно перекроют несколько улиц. Также изменятся некоторые маршруты общественного транспорта. Прочитать об этом подробнее можно здесь.