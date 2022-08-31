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Общество31 августа 2022 11:12

Парашютисты помогли потушить лесной пожар в Верхнекамском районе

Возгорание заметил летчик-наблюдатель с борта самолета
Анна МАМАЕВА
Анна МАМАЕВА
Пожар произошел в Кайском лесничестве

Пожар произошел в Кайском лесничестве

Фото: Иван МАКЕЕВ

Во вторник, 30 августа, в Кировской области загорелся лес в Верхнекамском районе. Как уточнили в региональной «Лесоохране», возгорание заметил с борта самолета старший летчик-наблюдатель Кирсинского авиаотделения.

Уточняется, что к тушению привлекли парашютистов-пожарных, а также работников Верхнекамской пожарно-химической станции. Лесной пожар удалось потушить.

Отметим, что с начала пожароопасного сезона в регионе зарегистрировано уже 64 возгорания в лесах. Причиной 46 случаев стали действия местных жителей. В случае обнаружения пожара очевидцев просят звонить по номерам: 64-34-28, 38-20-92 или 112.