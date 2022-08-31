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Происшествия31 августа 2022 8:15

В Нагорске молодой человек задушил собутыльника и сам сдался в полицию

Вскоре над ним состоится суд
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Материалы уголовного дела направили в суд вместе с обвинительным заключением.

Материалы уголовного дела направили в суд вместе с обвинительным заключением.

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Кировской области осудят 22-летнего парня за убийство собутыльника. Об этом сообщает региональный Следком.

Трагедия произошла 23 апреля. В одной из квартир в Нагорске собралась компания - выпивала и отдыхала. В какой-то момент между двумя присутствующими произошел конфликт. 22-летний парень накинулся на собутыльника и начал его душить. А когда понял, что оппонент не подает признаков жизни, сам позвонил в полицию и сообщил о случившемся.

На молодого человека завели уголовное дело по статье «Убийство». На данный момент расследование завершено, материалы направлены в суд вместе с обвинительным заключением. Парню грозит от шести до пятнадцати лет тюрьмы.