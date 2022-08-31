В Кирове нашли четверых подростков, сбежавших из детского дома в Великорецком

Полиция нашла подростков и вернула законному представителю. Фото: vk.com/mvd43

В Кирове полиция разыскала четверых подростков, сбежавших из детского дома-школы в Великорецком. Об этом рассказали в областном УМВД.

Напомним, ранее мы писали об исчезновении группы подростков 27 августа. В полицию обратились педагоги. У одного из ушедших при себе был телефон, но он оказался выключенным. Начались поиски, в которых к полиции подключились волонтеры. Ребят разыскивали в соседних населенных пунктах, райцентрах и в Кирове, опрашивали родственников и знакомых.

В итоге вся компания обнаружилась в областном центре. Ребята пояснили, что просто хотели встретиться с приятелями и погулять. Целых и невредимых подростков передали законному представителю.