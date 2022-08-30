Киров
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Киров
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия30 августа 2022 12:20

Три жителя Кировской области погибли в ДТП по пути в Москву

В аварии пострадали еще пятеро наших земляков
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Авария произошла на федеральной трассе во Владимирском районе.

Авария произошла на федеральной трассе во Владимирском районе.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Три жителя Кировской области погибли в аварии во Владимирской области. Об этом рассказал врио губернатора Александр Соколов в своем телеграм-канале.

ДТП произошло 29 августа ближе к полуночи. Микроавтобус с нашими земляками ехал из Яранска в Москву. На федеральной трассе М-7 он столкнулся с фурой с прицепом. В результате происшествия погибли три пассажира микроавтобуса, еще пятеро получили травмы.

- Трое пассажиров сейчас в больнице. Двое - на амбулаторном лечении. Тех, кто получил лёгкие травмы, по моей просьбе доставят в Яранск. Тела погибших также привезут в область, - рассказал глава региона.

Редакция «КП-Киров» выражает соболезнования родным и близким погибших.