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Общество30 августа 2022 11:27

К юбилею Кирова в области приведут в порядок культурные объекты

Реставрации подлежат Герценка, драмтеатр, цирк и другие места
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
11 объектов культурного наследия отреставрируют к юбилею Кирова. Фото: Антон МАМАЕВ

11 объектов культурного наследия отреставрируют к юбилею Кирова. Фото: Антон МАМАЕВ

К 650-летию Кирова в регионе отремонтируют культурные объекты. Об этом сообщает областное правительство.

Известно, что работы пройдут в 11 объектах культурного наследия, в том числе исторической части Герценки. В библиотеке в 2023 году также создадут региональный центр реставрации книг. К юбилею областного центра проведут ремонт драмтеатра. Кроме того, прошли госэкспертизу документы для проведения реконструкции здания цирка.

Что касается области: до конца 2024 года в регионе закончат работы по 12 сельским домам культуры, пройдет модернизация восьми детских школ искусств, более 13 муниципальных музеев получат поддержку из федерального бюджета.