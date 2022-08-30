К юбилею Кирова в области приведут в порядок культурные объекты

11 объектов культурного наследия отреставрируют к юбилею Кирова. Фото: Антон МАМАЕВ

К 650-летию Кирова в регионе отремонтируют культурные объекты. Об этом сообщает областное правительство.

Известно, что работы пройдут в 11 объектах культурного наследия, в том числе исторической части Герценки. В библиотеке в 2023 году также создадут региональный центр реставрации книг. К юбилею областного центра проведут ремонт драмтеатра. Кроме того, прошли госэкспертизу документы для проведения реконструкции здания цирка.

Что касается области: до конца 2024 года в регионе закончат работы по 12 сельским домам культуры, пройдет модернизация восьми детских школ искусств, более 13 муниципальных музеев получат поддержку из федерального бюджета.