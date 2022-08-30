«Вятавтодор» будет содержать дорогу «Порошино - Сидоровка» за 24 миллиона рублей

Работы будут выполняться по муниципальному контракту. Фото: admkirov.ru

На содержание дороги «Порошино - Сидоровка» выделили 24 миллиона рублей. Работами будет заниматься «Вятавтодор», сообщает горадминистрация.

В обязанности подрядчика входит восстановление и разработка профиля водоотводных канав, ремонт проблемных участков трассы, уборка автобусных остановок, кошение травы вдоль дороги, укрепление обочин, устройство дренажа и другое. Зимой - уборка с применением комбинированных дорожных машин не менее 60 раз, с использованием средних грейдеров - 40 раз. Рабочие также будут убирать снег. Весной - прокапывать канавы для отвода талых вод с обочин.

- За качественным выполнением техзадания будут следить кураторы УДПИ. В случае нарушений подрядчику могут быть предъявлены штрафные санкции, - добавили в мэрии.